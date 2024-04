Os ardorosos fãs de Ayrton Senna têm mais um motivo para festejar. A Maquinaria Editorial acaba de lançar no Brasil o livro do jornalista italiano Leonardo Guzzo, contando a vida e carreira do piloto de 1960 a 1994. Batizado de "Veloz como o Vento", a obra narra as relações de Ayrton com a família, adversários nas corridas e amores.

Ayrton Senna Imagem: Reprodução