Conheça a estrutura do show da Madonna no Rio

No próximo sábado (04), Madonna fará uma apresentação histórica na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para encerrar a turnê internacional "The Celebration Tour". A cantora chegou ao Brasil na última segunda-feira (29) e está hospedada no Copacabana Palace.

Madonna Imagem: Reprodução

As notícias sobre o show pararam o Brasil e o detalhe mais impressionante é a estrutura do evento. Uma passarela de 100 metros liga o hotel diretamente ao palco para a entrada da cantora. O palco será espaçoso, abrangendo uma área total de 812 metros quadrados, com uma frente de 24 metros e uma altura de pé direito de 18 metros. De acordo com a Bonus Track, a produtora encarregada, o palco estará conectado a três passarelas: a principal terá 22 metros de comprimento, enquanto as outras duas terão 20 metros cada. Além disso, está previsto o uso de 1.100 metros quadrados de tecnologia LED. 14.000 pessoas foram empregadas para trabalhar no show.