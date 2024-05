Casa de Apoio à Criança com Câncer reúne artistas em evento beneficente

O 24º Desfile Solidário será realizado no dia 4 de maio, às 14h, no Salão Nobre do Fluminense, Zona Sul do Rio de Janeiro. A entrada custa R$ 20,00 que vai ser revertida para custos com a manutenção das atividades da Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa (CACCST). No evento, estarão presentes os atores Diogo Almeida, Xande Valois, Levi Asaf, Matheus Assis e Allexandre Colman, os ex-BBB's Fernanda Bande, Fran e Diego Grossi, as influencers Valentina e Jaque Sobrinho, além de apresentação especial da cantora Marvvila.

Imagem: Cineplaneta/Divulgação

A programação musical contará também com as apresentações dos ex-participantes do The Voice, Sacha, Biah e João Arthur. O evento é realizado uma vez por semestre, com o objetivo de arrecadar doações de qualquer valor para a CACCST a fim de manter o funcionamento da instituição. Também são aceitos itens como alimentos, materiais de limpeza, cestas básicas e produtos de apoio nutricional. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo Instagram da casa em @caccst ou na entrada do Salão Nobre do Fluminense, no dia do evento.