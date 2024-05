Fora das telas, Julio Rocha torna-se um dos perfis mais engajados nas redes

Mas não pense que o trabalho é fácil. Assim como em um set de gravação ou filmagem, este trabalho demanda horas além das 8 horas regulamentares. "Eu e minha equipe nos dedicamos incansavelmente, muitas vezes trabalhando fora do horário comercial para garantir que cada peça de conteúdo seja da mais alta qualidade e tenha um impacto significativo. É um trabalho contínuo, alimentado pela paixão e pelo compromisso com a excelência, foi assim desde o início", destaca.

Julio Rocha e Karoline Kleine Imagem: Divulgação

Julio diz que a pré-produção é o trabalho mais difícil nessa cadeia de criação de conteúdos. "Como trabalho em casa, eu dependo de várias coisas, dá para imaginar, né? Gravar é a parte onde mais me divirto! Outra… Meu objetivo é sempre estabelecer uma conexão genuína com meu público, e isso requer uma mistura de introspecção, criatividade e uma compreensão profunda das necessidades e desejos da galera que me segue".

Embora o ator conte com uma equipe que ajuda no desenvolvimento dos conteúdos, ele se envolve profundamente em cada etapa do processo. "Quando é publi, caso tenha que tratar com o cliente, eu falo e me entrego 100%. Acredito que seja imprescindível para manter a autenticidade, garantir que cada vídeo reflita nossos valores e missão e ainda mais, que ele tenha uma performance acima da média. Amo esses desafios".

Ele diz que no mundo do entretenimento e da mídia, o potencial de faturamento pode ser significativo, especialmente quando se tem uma plataforma sólida e um público engajado. "O sucesso financeiro muitas vezes vem como resultado de anos de trabalho duro e dedicação à excelência".

E não é qualquer marca ou empresa que Julio aceita anunciar em suas redes sociais. "Na minha carreira, aprendi a importância de ser seletivo com os projetos em que me envolvo. Eu busco trabalhos que estejam alinhados com meus valores pessoais e profissionais. Quando um projeto não ressoa comigo ou não se alinha com o que acredito, eu prefiro recusar. Mas já indiquei outras pessoas para projetos que eu adoraria fazer mas que fulano ou ciclano fariam melhor do que eu, seja lá por qual razão... A autenticidade e integridade são essenciais na escolha dos trabalhos que aceito".