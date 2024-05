Top 10 clipes mais assistidos da Madonna

Enquanto o Brasil se prepara para o show da Madonna no Rio de Janeiro neste sábado (04), o YouTube fez um ranking com os 10 videoclipes mais vistos no canal oficial da cantora na plataforma.

Madonna Imagem: Reprodução

O show que vai encerrar a turnê que comemora os 40 anos de carreira da Madonna, a The Celebration Tour, promete trazer diversos hits da cantora de diferentes épocas. O canal, que conta com quase 7 milhões de inscritos, possui mais de 350 vídeos e diversas playlists disponíveis com os sucessos da cantora. Confira abaixo o top 10 dos vídeos mais assistidos no canal, que juntos somam mais de 3,1 bilhões de visualizações: