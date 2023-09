Amaury Jr.

A Warner Bros completa 100 anos em 2023 e, para celebrar a data, o estúdio inaugurou a nova temporada da Casa Warner, uma exposição interativa que leva o público em uma viagem através do universo de seus famosos filmes e séries. O espaço temático apresenta itens originais usados nas produções, como figurinos e objetos.

1 / 10 Casa Warner Divulgação 2 / 10 Casa Warner Divulgação 3 / 10 Esculturas dos personagens Aquaman e Cyborg Divulgação 4 / 10 Batmóvel Divulgação 5 / 10 Maquina de Mistério da animação Scooby Doo Divulgação 6 / 10 Caixa d'água, símbolo do estúdio Warner Bros. em Hollywood Divulgação 7 / 10 Casa Warner Divulgação 8 / 10 Cenário da animação Looney Tunes Divulgação 9 / 10 Casa Warner Divulgação 10 / 10 Casa Warner Divulgação

A exposição atende todos os públicos, desde as crianças, com espaços de Scooby Doo, Looney Tunes e Tom e Jerry, até os adultos, com o clássico piano de Casablanca ou cenários que imitam o filme Matrix. Para os fãs de heróis, um dos pontos altos é o Batmóvel, o famoso veículo do Batman, e as grandes esculturas dos heróis como a Mulher-Maravilha e o Aquaman. Outro destaque da exposição é a boneca original usada no filme de terror Annabelle, que deixa o público curioso com as histórias assustadoras que cercam os seus bastidores.

1 / 8 Porta da série Friends Divulgação 2 / 8 Figurino do Freddy Krueger Divulgação 3 / 8 Figurino da Mulher-Maravilha Divulgação 4 / 8 Tom e Jerry Divulgação 5 / 8 Looney Tunes Divulgação 6 / 8 Cenário da série Friends Divulgação 7 / 8 Figurino da Dorothy Divulgação 8 / 8 Figurino do Neo, de Matrix Divulgação

Entre as atrações estão os adereços, que apresenta objetos cenográficos utilizados nos últimos 100 anos em filmes, séries de TV e animação, a caixa d'água, símbolo do estúdio Warner Bros. em Hollywood, figurinos de clássicos do estúdio, chroma key para o público gravar vídeos com efeitos especiais assim como nos filmes e muito mais.

SERVIÇO

Casa Warner 2023

Data: 01 de setembro a 28 de outubro

Local: Shopping Eldorado

Localização: Avenida Rebouças, 3970; Pinheiros, São Paulo, SP, Brasil