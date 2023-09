Para solicitação do visto P1A, é preciso que o atleta atenda, no mínimo, duas das categorias abaixo, seguindo as exigências solicitadas como comprovação de cada uma delas:

Ter participado de um campeonato esportivo, em divisão principal nos Estados Unidos. Comprovação por meio de contratos ou cartas.

Participação em competição internacional como membro de uma seleção nacional. Tendo como meio de comprovação um contrato com o time, certificado emitido pela instituição organizadora do campeonato em nome do participante, além de fotos ou artigos sobre a competição e o time, mostrando o requerente como parte da seleção nacional.

Comprovação de um histórico com participação ativa em competições entre faculdades ou universidades americanas, sendo evidenciados por meio de contratos e cartas.

Uma declaração, por meio de um administrador do órgão oficial que gerencia a modalidade, detalhando como o atleta ou o time possui reconhecimento internacional.

Declaração de um integrante da imprensa especializada no nicho, ou um especialista em esportes, que detalhe como o atleta ou o time são reconhecidos internacionalmente. Seja por meio de artigos falando sobre o atleta, do seu sucesso e suas competições no esporte. Se não houver artigos suficientes, é recomendado incluir cartas de atletas talentosos no mesmo esporte, contendo uma explicação de como e quando conheceu o atleta em questão, além de falar sobre a carreira e conquistas importantes que justificam a relevância do atleta.

Comprovar rankeamento do atleta ou do time, em casos de rankings internacionais. Varia de acordo com a modalidade, por exemplo, em casos de lutadores de Jiu-Jitsu, a comprovação pode ser por meio da verificação dos rankings no site da IBJJF (Federação Brasileira Internacional de Jiu-Jitsu) ou outros sites de importantes organizações do esporte Jiu-Jitsu. Já no caso de Lutadores de Artes Marciais Mistas (MMA) pode ser utilizado o site de organizações conceituadas como UFC (Ultimate Fighting Championship) para verificação de ranking.

Prova de que o atleta ou time recebeu alguma homenagem ou prêmio significativo relacionados ao esporte.

Podem ser certificados, prêmios ou artigos sobre o recebimento do prêmio e/ou da homenagem, explicando sua importância. Lutadores de MMA podem apresentar seu histórico de vitórias/derrotas e seu ranking, com o histórico de lutas e incluir informação sobre as lutas ou campeonatos mais importantes que venceu. Além disso, pode ser incluso certificados, fotos e artigos sobre essas vitórias. Para lutadores de Jiu-Jitsu é importante apresentar a página impressa site do IBJJF, ou outras competições de organizações reconhecidas, contendo as vitórias do lutador. Artigos mostrando a importância das competições vencidas pelo lutador podem também ser inclusas.

Além disso, o atleta precisa mostrar que a competição ou competições nas quais competirá são de alto nível dentro do esporte e exigem um nível de desempenho reconhecido internacionalmente, implicando a participação de atletas de elite.

Pode ser usado como evidências: