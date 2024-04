Janaína só deixou o Centro de São Paulo por pouco tempo, quando foi morar com o então marido, Jefferson Rueda, no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo. "Mas não via a hora de voltar", diz ela, nascida no Bixiga e criada nos arredores.

Foi ali que ela estudou (até deixar a escola ainda adolescente), trabalhou e viveu a vida toda. "Nunca fez sentido pra mim sair daqui", diz. "Escolhi abrir o Bar [da Dona Onça] ali porque achava que menos gente iria, que teria menos pressão", ri.

Depois do Dona Onça, veio A Casa do Porco, o Hot Pork (de cachorro quente), a Sorveteria do Centro, todos a poucos metros um do outro.

Mais recentemente, ela encasquetou de abrir no mesmo quarteirão a Merenda da Cidade: fez do refeitório dos mais de uma centena de funcionários também um restaurante, onde serve pratos do dia a 40 reais.

Eu acredito que a gastronomia precisa ser popular, inclusiva. Eu adoro alta cozinha, comer bons ingredientes. Mas isso não tem valor pra mim se ao mesmo tempo eu não puder servir mais pessoas"

Em 2025 ela prevê abrir — também no Centro, claro — seu mais ambicioso projeto, A Brasileira, um restaurante que vai "pegar o Brasil de cabo a rabo para explicar a nossa cultura culinária", diz. "Precisamos conhecer o Brasil pela mesa."