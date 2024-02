Diante de retratos ficcionais e relatos reais sobre o estresse nas cozinhas, Mifano traça um histórico para explicar o machismo e a agressividade até pouco tempo tolerados entre os profissionais dos restaurantes.

Na cultura da cozinha profissional moderna, quem eram as pessoas que entravam na cozinha, principalmente nos Estados Unidos? Gente que estava em conflitos como Segunda Guerra Mundial, Coreia e Vietnã.

"Vinham esses soldados com PTSD [sigla, em inglês, para transtorno de estresse pós-traumático], não conseguiam trabalhar e acabavam presos. Saíam da cadeia marcados na alma e no cérebro, e onde as pessoas que não tinham qualificação iam trabalhar? Onde eu fui quando larguei a escola: numa pia dentro da cozinha", diz Mifano.

Isso era uma aberração daquele momento da gastronomia que tem sempre um dois idiotas que se identificam e acham que essa é a profissão. Alguns indivíduos perpetuaram essa cultura do assédio moral"

Esse cenário, segundo o chef, explica o clima hostil do pós-guerra e os egos, mas não as reclamações e protestos de jovens cozinheiros sobre saúde mental.

"Eu acho que as pessoas têm muito mimimi. Todo mundo tem problema mental. O mundo é muito difícil", acredita.

Para Mifano, se acha ruim a pressão de estar em uma cozinha, está na profissão errada.

"Toda profissão é assim. Então para de reclamar, levanta um pouco mais cedo e vai fazer um exercício, acha um hobby, vai estudar ou fazer terapia", aconselha.