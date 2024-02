Um mundo sem camembert e roquefort: queijos franceses podem estar com os dias contados

O camembert, "onde quer que seja feito na Terra, é inoculado com uma única e mesma cepa de fungo": o chamado Penicillium camemberti, explica o CNRS.

"Essa cepa é um mutação branca selecionada em 1898 para inocular bries e depois camemberts, a partir de 1902. Até a década de 1950, os camemberts ainda apresentavam mofo cinza, verde ou às vezes laranja em sua superfície. Não era exatamente apetitoso, de acordo com os fabricantes que, para vender mais, apostaram tudo em uma cepa de Penicillium camemberti albino. É isso que dá ao queijo sua característica casca branca e levemente fofa", relatam os pesquisadores.

De geração em geração, o DNA do fungo sofreu pequenas alterações, mutações naturais. Só que sem a composição genética, ou seja, a mistura com outras cepas de Penicillium camemberti, "a linhagem acabou se degenerando". A cepa agora está tão empobrecida que se tornou praticamente infértil. De acordo com os pesquisadores, os fabricantes de queijo estão tendo muita dificuldade para produzir uma quantidade suficiente da variedade.

Fertilização genética cruzada

É verdade que existe uma apelação de origem controlada (AOC), o camembert de Normandie, uma denominação protegida, que garante o nome do produto e a produção típica em toda a União Europeia. Mas, no caso do camembert, é a AOC que impõe o uso dessa única cepa, que se tornou quase estéril.

Então, o que pode ser feito para salvar esse símbolo do terroir francês? Em teoria, há várias possibilidades. A primeira é "retornar à população selvagem de Penicillium camemberti e reiniciar o longo processo de domesticação", de acordo com o CNRS. Sim, os microrganismos podem ser domesticados da mesma forma que cães ou gatos.