'Ser humano mais próximo está a 400 m': eles contam como é viver em veleiro

Morar na praia é o sonho de muita gente. Acordar, abrir a janela, dar de cara com a brisa que vem do mar. Mas morar no meio da água já é outra história —que fica reservada aos mais corajosos.

Desde muito novo, o mecatrônico Vinícius Freitas, 37, já sonhava em viver em um veleiro. Na época, ele treinava e competia em um pequeno clube de Porto Alegre.

"Um ano depois que eu tinha começado a velejar, aos 14 anos, eu já imaginava que um dia eu ia comprar um barco grande e morar a bordo", conta ele a Nossa.