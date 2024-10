Look de 'Faria Limer' está em alta entre homens; de onde veio essa moda?

Mas como surgiu o estilo Faria Limer?

Para entender o fascínio de trabalhadores de escritório com roupas esportivas, é preciso voltar à quebra de paradigma imposta pelo Vale do Silício. Durante o início dos anos 2000 e, com muito mais força na década seguinte, as maiores gigantes nas bolsas de valores tornaram-se justamente as empresas de tecnologia.

Steve Jobs, fundador da Apple, e Bill Gates, fundador da Microsoft, em evento na Califórnia em 2007: O primeiro era "descolado", o outro representava um triunfo da década (e da moda) anterior Imagem: Joi Ito/Wikimedia Commons

Logo, engravatados mundo afora estavam fazendo negócios (e recebendo lições de sucesso) de figuras como Steve Jobs e Mark Zuckerberg. Ambos se tornaram personalidades cultuadas pela suas inovações e conhecidas por looks minimalistas e casuais — Jobs com seu tricô de gola rolê, jeans e tênis, Zuckerberg com o mesmo combo, mas trocando a peça de cima por uma camiseta cinza. Todos incluíam elementos esportivos.

Wall Street então se atualizou. Em 2017, o site Business Insider dedicou uma matéria inteira aos tênis usados por Zuckerberg, Jack Dorsey, então CEO do Twitter, Elon Musk (apenas conhecido como o chefe da Tesla na época), Larry Page, do Google, entre outras figuras icônicas do mercado de tecnologia. Era um manual de como o homem do mercado de capitais podia incorporar o Vale do Silício.