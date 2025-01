Relógio de R$ 17 milhões e mais: a coleção luxuosa de Mark Zuckerberg

Com uma fortuna avaliada em US$ 206 bilhões (cerca de R$ 1,2 trilhão na cotação atual), Mark Zuckerberg é o segundo homem mais rico do mundo, de acordo com a Bloomberg. E o estilo de vida do CEO da Meta, que contempla o Facebook, Instagram e WhatsApp, faz jus à conta bancária recheada.

No polêmico vídeo publicado por ele, acerca das novas políticas de sua empresa, incluindo o encerramento da verificação de fatos, o norte-americano apareceu ostentando um relógio luxuoso em um dos pulsos.

Trata-se de uma peça, quase única, da marca suíça Greubel Forsey. O relógio Hand Made 1, como o próprio nome diz, é praticamente todo feito à mão e está avaliado em US$ 895 mil, aproximadamente R$ 5,5 milhões.