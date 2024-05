Faro é citado em esquema ilegal de cidadania italiana; quem tem direito?

Quais documentos são necessários, em geral?

Certidão de nascimento do italiano (Estratto dell'atto di nascita) que antecede o requerente (pessoa que faz o pedido/solicitação de dupla cidadania);

Certidão de casamento do italiano que antecede o requerente;

Certidão de óbito do italiano que antecede o requerente (caso existir) e certidão negativa de nacionalidade.

Quanto custa?

Valores mudam para cada caso. Cada processo é único, e os custos mudam a depender dos documentos necessários e traduções, em geral. Processos feitos em família podem ser mais baratos, devido à divisão de taxas e custos. Assessorias também podem ser contratadas durante o processo.

Quanto tempo demora para conseguir a cidadania italiana?

Entre meses e anos. A via administrativa no Brasil tem longo tempo de espera. Na Itália, costuma levar de três a seis meses. No caso da via judicial, que pode ser realizada sem sair do Brasil, o período para concluir o processo varia entre seis meses e dois anos.