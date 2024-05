Jornal italiano coloca Rodrigo Faro em caso de corrupção de cidadania

O esquema supostamente falsificava o reconhecimento de residência na cidade de Vilaricca para obtenção da cidadania italiana. As personalidades brasileiras que supostamente teriam tentado obter a cidadania nunca teriam pisado na cidade italiana.

Splash tenta contato com Danilo Faro, assessor e irmão do apresentador, e com o jogador Bruno Duarte. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.