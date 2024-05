Faro se pronuncia sobre caso de corrupção de cidadania: 'Vítimas'

Rodrigo Faro, 50, afirmou que foi vítima de esquema ilegal para obtenção de cidadania italiana. Apresentador foi citado pelo canal italiano RaiNews em uma reportagem.

O que aconteceu

Equipe disse que o famoso foi pego de surpresa com a informação de que teria tentado comprar a cidadania por meio de um esquema de corrupção. "Rodrigo forneceu toda a documentação necessária, comprovou laços com seus descendentes na Itália e o processo foi aprovado e os passaportes foram concedidos", diz a nota divulgada pelo artista, nesta segunda-feira (27), no Instagram.

Faro e a mulher, Vera Viel, são vítimas da empresa, segundo o comunicado. "Contrataram o serviço de uma empresa supostamente legal, idônea e que seguia com os procedimentos de acordo com as leis italianas. Prova disso é que o processo foi aprovado e os passaportes foram emitidos."