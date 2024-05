Pinot Noir da Argentina é mais barato que da França, mas vale a economia?

É uma variedade frágil, de casca fina, suscetível a problemas durante o amadurecimento. Prefere climas mais frios. Como requer muito cuidado, não rende grandes quantidades e não se adapta a qualquer lugar, seus vinhos não costumam ser baratos.

No programa, Rodrigo Barradas se queixa de que o caráter mítico dos vinhos da Borgonha cobra um padrão injusto dos pinots do resto do mundo. "As pessoas estão sempre querendo comparar (os pinots de outras partes do mundo) com a Borgonha. Eu acho que eles têm de ser apreciados nos seus próprios termos", diz.

Vinícius Mesquita acha que os produtores da Argentina nem querem imitar os da França: "O argentino é muito orgulhoso. Ele não espera emular um pinot da Borgonha", diz.

Malbec é o melhor vinho argentino para churrasco?

Uma das variedades que vêm conseguindo se estabelecer entre enófilos além da malbec é a cabernet franc. Uva típica de Bordeaux (onde entra na composição do corte bordalês junto com outras, como a merlot e a cabernet sauvignon) e do Loire (onde normalmente é vinificada sozinha), ela vem tendo ótimos resultados na Argentina, especialmente em áreas mais altas nas proximidades de Mendoza, como o Vale do Uco.