Alerta: Torcer o nariz para vinho verde pode ser só esnobismo

No programa "Vamos de Vinho" desta semana, os jornalistas Vinícius Mesquita e Rodrigo Barradas discutem por que o vinho verde às vezes é desprezado pelos consumidores, considerado um vinho menor.

Tradicionalmente, vinhos verdes eram simples e diretos, para serem bebidos jovens e acompanharem com perfeição a culinária da região do Minho, especialmente pratos com porco, peixes, frutos do mar e o tradicional caldo verde.

Hoje, há vinhos mais ambiciosos, que destacam as castas e as sub-regiões do Minho. Mesmo assim, ainda há quem trate os vinhos de lá com certo desprezo. Vinícius Mesquita credita essa atitude à acidez alta e o perfil agudo dos vinhos. "Tem gente que torce o nariz. Eu sempre falo dessa questão da colheita precoce, que traz essa característica que nós louvamos, mas não é todo mundo que é fã", diz.