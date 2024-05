A cor do vinho verde é verde? Entenda o que quer dizer a expressão

Algumas expressões do mundo do vinho complicam mais do que ajudam a esclarecer. "Vinho verde" é uma delas. Afinal, existem vinhos tintos, brancos, rosados e laranjas — nomes que, de certo modo, se referem à cor do líquido. Vinho Verde é outra coisa.

Trata-se da maior denominação da região do Minho, em Portugal. Na grande maioria, produz vinhos brancos, mas não só. Os jornalistas Vinícius Mesquita e Rodrigo Barradas discutem essa nomenclatura e outros aspectos dos rótulos dessa região na edição desta semana do "Vamos de Vinho".

O Minho, situado no norte português, é uma região extremamente fértil, verdejante. Essa é uma das teorias para o nome do vinho, que remeteria à paisagem e às condições agrícolas da área.