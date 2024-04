Burguer de 'miojo' e 'peixinho doce': festival em SP reúne delícias virais

Outro destaque é um peixinho doce. Calma que a gente explica. Quem passeia pelos bairros asiáticos do Brasil e do mundo já deve ter visto o Taiyaki (doce em formato de peixe que bombou no ano passado). Na NekôFest, a receita do Hachi Crepe e Taiyaki sai por R$ 13.

Taiyaki Imagem: Lais Acsa

Aos fãs de Totoro, Doraemon e Neko, há macarrons em formato de preparos japoneses, como onigiri e sushi, da Na Na Ya (R$ 13). Já se está de olho nos baos que pipocam na timeline, o pãozinho fofinho será vendido com recheios de barriga de porco charsiu e kimchi e peixe empanado, kimchi e batata palha com receitas do Panda Ya.

Macarrons Imagem: Lais Acsa

Baos e gyozas Imagem: Lais Acsa

Tem uma pegada mais tradicional e não abre mão do Takoyaki, bolinho recheado de polvo hit na Feira da Liberdade? A receita do Otoshi Izakaya será vendida na feira e sai a R$ 35.