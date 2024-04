Pizzaria de São Paulo é escolhida a melhor da América Latina em 2024

A gestão da fila de espera é considerada, avaliando o fluxo, preferências, atenção aos clientes em espera e cobertura para chuva, além da disponibilidade de mantas para o frio. A carta de vinhos é analisada, com prioridade para casas que oferecem vinhos regionais e cervejas artesanais.

O ranking é dividido em duas categorias: pizzarias artesanais e cadeias de pizzarias artesanais (marcas com mais de quatro lojas). Nas premiações regionais, como a da América Latina, as redes não entram na disputa. Para as cadeias, acontece uma única premiação anual, que em 2024 será em novembro e terá Londres como sede.

A Pizzaria Bráz, eleita em 2023 como a número 04 do mundo foi a escolhida para ser a anfitriã da comemoração. Entre as brasileiras, apenas Bráz e 1900 Pizzeria figuram entre as 50 melhores de cadeias artesanais do guia, não podendo, portanto, participar da competição latino-americana.