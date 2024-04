De LeBron James a Wembanyama: como a NBA se conecta com a moda

O que a maior liga de basquete profissional do mundo tem a ver com a moda? Sucesso de público e faturamento a cada temporada, a NBA cada vez mais estreita sua relação com o universo fashion.

Anúncios como o da nomeação no final de fevereiro de Victor Wembanyama, um dos jogadores-revelação da liga, como embaixador da Louis Vuitton e o lançamento no início de março de uma collab entre a Nike e o veterano LeBron James atestam essa conexão.

Mas os exemplos não param por aí. Seja pelo estilo pessoal dos seus atletas, pela aproximação com as marcas ao longo do tempo ou por influenciar o streetwear, Nossa elenca a seguir diferentes momentos dessa relação entre a NBA e a moda.