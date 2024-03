Qual a origem do lenço palestino? Item que foi moda volta como 'bandeira'

Na realidade, o "lenço palestino" tem vários nomes e não é usado apenas na Palestina. Chamado de "keffiyeh", "kufiya" ou "shemagh", o ornamento faz parte da vestimenta dos árabes e tem origem incerta.

Há várias versões da história. Uma delas data do século 7, quando há uma batalha entre árabes e persas em Kufiya, uma cidade iraniana ao sul de Bagdá. Os árabes usavam esses lenços estampados para se identificar. Francirosy Barbosa, antropóloga e docente na Universidade de São Paulo (USP), especialista em muçulmanos no Brasil.

A origem pode, ainda, ser ainda mais antiga, desde a época dos Sumerianos e Babilônios na Mesopotâmia. "O profeta Maomé também usava o 'shemagh'", comenta Hyatt Omar, criadora de conteúdo brasileira de origem palestina.

A estampa é emblemática e cheia de significados: é possível ver folhas de oliva, que representam as árvores de oliveira centenárias da Palestina; linhas retas que simbolizam as rotas que carregam a história e as tradições da região; e a rede de pesca, que mostra a profunda ligação dos pescadores e do povo palestino com o Mar Mediterrâneo.

No dia a dia, o lenço é usado principalmente pela classe trabalhadora e pelos povos do deserto para se proteger do sol e das intempéries do clima. E, apesar da versão preto e branco ser mais reconhecida, o keffiyeh pode ter diversas cores, de acordo com a região das pessoas que o usam.