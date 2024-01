Amarelo é a cor do verão 2024? Veja os looks e dicas de influencer

Vamos amarelar em 2024? No bom sentido, claro. Na moda! A influencer Isa Otto mostra no vídeo acima como a cor vem com bastante força neste ano, principalmente para colorir o verão.

Para quem não está habituado a usar muito a cor no seu dia a dia, a dica de Isa é apostar em acessórios menores para se introduzir aos poucos na tendência.

No vídeo, ela mostra exemplos de como aplicar o amarelo em lenços - um coringa a ser usado em várias situações - e ecobags para completarem seu look.