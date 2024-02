Além dos palcos e das telas: 7 vezes em que Bob Marley inspirou a moda

Imagem: Reprodução

A marca carioca Redley anunciou, em dezembro do ano passado, uma coleção em homenagem a Bob Marley desenvolvida em parceria com a família do artista. A collab conta com mais de 30 itens entre tênis, camisas, camisetas, bermudas, macacão, meias, bucket hats e bonés.

As peças estão disponíveis no e-commerce da marca e trazem elementos que remetem ao reggae e ao movimento religioso rastafári, do qual Bob era adepto, como as cores amarelo, vermelho e verde. Mais: os tênis da coleção são feitos com lona de algodão reciclado.

2023: coleção de óculos

Outra marca nacional que lançou em dezembro coleção inspirada no ícone do reggae foi a Chilli Beans. São 22 modelos exclusivos entre óculos de sol, óculos de grau e relógios, que buscam transmitir a filosofia de liberdade e positividade do artista.