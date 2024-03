Você sabia que o creme de raiz forte servido nos restaurantes não é wasabi?

Há muito mais no universo da pasta verde usada em sushis e sashimis do que o mero ardor das ventas possa indicar. Na verdade - e aí a revelação pode doer -, de acordo com os raríssimos produtores especializados do chamado "verdadeiro wasabi", tecnicamente o que se consome em tubinhos na esmagadora maioria de endereços de culinária japonesa nem wasabi é.

De acordo com o agrônomo e empresário Vinicius Shizuo Abuno, da Minato Wasabi, a pasta verde que costumamos comer nos restaurantes não é o verdadeiro wasabi porque é feito de uma massa de raiz forte, ou mostarda, com adição de muitos corantes e estabilizantes

"Alguns dos [wasabis] industriais, vindos do Japão, até têm um pouco do verdadeiro em quantidade mínima. Mas a maioria dos que estão no mercado tem apenas o nome, nem sequer incluem wasabi", diz Abuno, cuja família vem, já há alguns anos, na dianteira do cultivo e venda do Eutrema japonicum, nome técnico da planta - de origem japonesa - do verdadeiro wasabi.