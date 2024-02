Para arrasar no tempero: saiba como desidratar suas ervas preferidas

Alecrim, cebolinha, coentro, dill (endro), hortelã, lavanda, louro, manjericão, manjerona, orégano, salsinha, sálvia e tomilho são algumas opções que suportam os processos de secagem, que dependem das condições climáticas, espaços disponíveis e preferências.

"As ervas podem ser desidratadas no forno baixo ou na air fryer. Dessa forma, preservam-se o aroma e as propriedades fitoterápicas", afirma Jessica Santos, nutricionista pela UFBA (Universidade Federal da Bahia) e especialista em segurança dos alimentos.

A primeira etapa consiste na higienização. "É preciso lavar em água corrente, deixar de molho por 15 minutos em solução de hipoclorito, e enxaguar em água corrente logo em seguida. Deixe secar ao ar livre antes de desidratar", orienta a nutricionista do Cejam. Deve-se fazer o procedimento com um tipo de planta aromática de cada vez.

Vamos aos métodos:

Secagem ao ar: Consiste em amarrar pequenos buquês de ervas com um elástico e pendurar de cabeça para baixo em um local escuro, fresco e bem ventilado. A fim de evitar insetos, proteja-as com papel manteiga, deixando aberta a parte de baixo para ventilar. É preciso aguardar até que estejam secas com barulho característico.

No forno ou na air fryer: É importante não sobrepor as ervas para que sequem por igual. O forno ou a air fryer devem ser pré-aquecidos e manter a temperatura em 65-70ºC, e a média de tempo é de 15 a 30 minutos. Vire-as na metade do tempo para que desidratem por igual.