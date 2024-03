Vai uma taça? Aeroporto na Itália terá vinhedo no telhado e produzirá vinho

Serão 38 fileiras de vinhas verdes no topo do aeroporto.

Os vinhedos ocuparão uma área aproximada de 7,7 hectares e serão um simbolo da cultura viticultora da Toscana, região famosa pela produção da bebida e da qual a cidade é capital.

38 fileiras de vinhas deverão ocupar o topo do Amerigo Vespucci Imagem: Divulgação/Rafael Viñoly Architects

Segundo os criadores do projeto, as uvas do Aeroporto de Florença serão cultivadas e colhidas pelos melhores viticultores da região.

Esta enorme superfície, que esconde o terminal do aeroporto quando vista do Duomo de Brunelleschi e outros proeminentes pontos da cidade, não só servirá como um novo marco para o futuro sustentável da cidade, mas também como um símbolo de suas tradições. Aponta o projeto divulgado no site do escritório de arquitetura.