Sabe quantas bolhas circulam por uma taça de espumante? A ciência descobriu

Imagem: Getty Images

"A teoria que é no espumante estes contaminantes que agem como surfactantes são coisas boas. Essas moléculas de proteínas dão sabor e singularidade ao líquido são o que torna as cadeias de bolhas que produzem estáveis", explica Roberto Zenit, um dos autores do artigo que ainda prova a teoria com vídeos das bolhas que você pode conferir no site.

A estabilidade das bolhas também é impactada pelo tamanho delas. Mesmo em outras bebidas, cadeias com bolhas maiores se comportam mais como o espumante com seus contaminantes. Por isso, outros vinhos espumantes como o Prosecco contam com as mesmas "bolhas bem comportadas".

Já a cerveja, apesar de também possuir moléculas surfactantes, tem resultados mais variáveis — dependendo do tipo de cerveja. Já a água com gás possui sempre cadeias de bolhas instáveis já que não há contaminantes que ajudem as bolhas a subir facilmente sem causar perturbação do líquido, o que acaba desordenando as bolhas que vêm depois.

Imagem: Tom Merton/Getty Images

"Esta velocidade de perturbação faz com que as bolhas sejam nocauteadas. Em vez de ter uma linha, as bolhas acabam subindo mais em formato de cone", aponta Zenit. Já outro estudo do francês Liger-Belair, de 2021, aponta que cervejas geralmente possuem muito mais bolhas em um copo do que espumantes — o que pode tornar este processo ainda mais caótico.