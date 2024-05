'Vinho da Madonna': diva adora um rosé e prefere falir a beber algo ruim

Se você é fã de Madonna e tiver a raríssima chance de esbarrar com ela num restaurante ou num clube noturno, saiba como agradá-la. Basta oferecer uma taça (uma garrafa, melhor ainda) de vinho rosé. Quer dizer, sabe-se lá se basta apenas isso, mas pode ser um bom começo.

Não são poucas as ocasiões em que o vinho rosé aparece nas redes sociais da diva pop, que apresenta o show The Celebration Tour na praia de Copacabana neste sábado (4). Num story de 2018, ela aparece bebendo o que chama de "soup du jour" (sopa do dia): uma taça de rosé da qual se serve com uma colher.

Madonna com a 'sopa do dia'

Madonna e seu rosé

Em post mais antigo, de 2014, fotografou algumas de suas coisas preferidas: uma taça de rosé, uma vela acesa, um vaso com rosas, uma joia de brilhantes formando a palavra "me" (eu) e um frasco do perfume Fracas, de Robert Piguet. Poética, Madonna refere-se aos rosés como "summer water" (água de verão).