Site escolhe os 50 pães mais gostosos do mundo e um deles é brasileiro

O quitute brasileiro foi considerado "um triunfo da criatividade culinária da América do Sul", já que usa polvilho, um subproduto da mandioca que, em seu estado natural, possui uma quantidade suficiente de cianetos para matar uma pessoa.

A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) explica, em seu site, que produtos derivados da mandioca —como a farinha, o tucupi e a maniva— possuem "compostos de cianeto como o ácido cianídrico, uma substância tóxica".

"O modo de preparo desses produtos, no entanto, proporciona a eliminação do veneno e torna esses alimentos adequados para o consumo humano", aponta. No texto, a pesquisadora Laura Abreu salienta que "as etapas do tempo de descanso, da mistura com a água e da fervura promovem uma remoção eficiente" do veneno.

A lista da CNN não foi elencada em uma ordem específica, ou seja, não há um primeiro ou 50º lugar, apenas uma relação dos pães que mereceram entrar para o levantamento e a justificativa, que ainda conta um pouco da história de cada iguaria. Os primeiros pães foram fabricados por humanos no Oriente Médio há mais de 12 mil anos, frisa a publicação, a partir de tubérculos e grãos. Portanto, a definição do que é pão é bastante ampla.

"Pão é basicamente o que a sua cultura diz que é. Ele não precisa ser feito com nenhum tipo particular de farinha", apontou à CNN o historiador de pães William Rubel, autor de "Bread: A Global History". Por isso, os pães da lista foram escolhidos por terem "ingredientes únicos, status icônico e oferecerem um prazer aconchegante" ao paladar.

A seguir, apresentamos com detalhes 10 pães da lista e mostramos s outros selecionados.