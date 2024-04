Prêmio Nossa elege os melhores bares e restaurantes de São Paulo

O UOL lança uma nova iniciativa para revelar os destaques da gastronomia e da boemia da cidade de São Paulo. O Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes vai eleger os melhores lugares para comer, beber e curtir na cidade.

Na sua primeira edição, o prêmio selecionará os campeões em 33 categorias. Dez deles serão eleitos por meio de votação popular. Os outros vencedores serão decididos por um júri de 40 pessoas composto por jornalistas e especialistas do setor, influenciadores com foco em gastronomia e celebridades que amam circular pela cidade e conhecer as novidades em bares e restaurantes.

"Com este prêmio, Nossa celebra a enorme riqueza culinária e da noite de São Paulo, dos lugares clássicos que ajudaram a colocar a cidade entre as principais capitais gastronômicas do mundo às novidades que movimentam ainda mais o setor de bares e restaurantes", disse Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.