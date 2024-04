Pizza de 2 mil anos, tempero mais velho que Cristo: chefs voltam ao passado

Com 400 quilos de sardinha, 150 quilos de sal marinho e 350 litros de água do mar, eles deixaram fermentar por meses até que tivessem o condimento quase igual feito pelos antigos romanos — mas no dia de hoje.

O lugar onde está hoje Tróia produzia toneladas do molho fedorento e ao mesmo tempo delicioso que moldava o paladar romano - e que enchia milhares de ânforas enviadas para Roma e outras províncias.

Usar locais históricos e evidências arqueológicas para trazer de volta à vida receitas antigas não é novidade. Dos pães aos vinhos, muito do que comemos remonta aos tempos longínquos.

Entre outros projetos, historiadores e arqueólogos já fizeram parceria com cervejeiros e chefs para recriar uma cerveja feita com fermento encontrado num jarro de 3.000 anos no sítio arqueológico palestino de Tell es-Safi.

Ou tentaram recriar um ensopado de cordeiro e beterraba que remonta aos tempos da Babilônia, preparado por cozinheiros com a instrução dos historiadores do Appetite for the Past, um simpósio que é organizado pelo Instituto para o Estudo do Mundo Antigo da Universidade de Nova York.