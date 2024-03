O que é o Flat White, o cafezinho com leite homenageado pelo Google hoje

É uma bebida, em resumo, mais líquida do que cremosa , resume.

Achou que é só um "pingado gourmet"? Nada disso.

"A principal diferença do pingado é a quantidade de leite e o sabor marcante de café que o Flat White vai ter. Bebedores de flat white com frequência já apreciam um bom espresso. Enquanto o paladar do brasileiro que gosta do pingado gosta mais do coado", esclarece.