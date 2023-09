Fraude e impurezas: como identificar um 'café fake' e escolher o melhor

Estes cafés são levados para laboratórios de análise certificados, onde são descaracterizados, ou seja, quem analisa não sabe a marca ou o produto que está analisando.

Como explica Mônica, no caso das impurezas e fraudes, a análise é microscópica. Quando o café chega no laboratório, ele vai ser homogeneizado, para garantir que a amostra seja representativa, e serão pesadas duas gramas.

Depois, o café será desengordurado, porque os óleos do café atrapalham na hora da visualização no microscópio. Após o desengorduramento, o café é filtrado, seco em estufa e peneirado, só então estará pronto para a análise no microscópio.

A partir daí, o técnico realiza a catação de todas as impurezas encontradas na amostra e é realizada a pesagem para verificar se está dentro do limite estabelecido de, no máximo, 1%, ou, se na amostra contém alguma fraude, como por exemplo a presença de milho, centeio, açúcar, açaí, cevada ou soja.

Desde que lançou o Selo de Pureza, em 1989, a Abic realiza o monitoramento dos cafés comercializados no Brasil, coletando produtos de associados e não associados, e já realizou 170 mil análises. Todas elas alimentam um banco de dados da entidade.

Cafezinho faz parte de boa parte do dia a dia do brasileiro Imagem: CARL DE SOUZA / AFP

E como você pode escolher o melhor café?

Se o processo para armazenagem e análise minuciosa feita por especialistas na indústria garante a chegada de um produto comercial certificado, como o consumidor comum deve ficar atento ou saber escolher o melhor café em uma ida ao mercado?