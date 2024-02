Adeus, 'chicken or pasta': Latam agora serve porco de ex-'Mestre do Sabor'

A famigerada "comida de avião", felizmente, já não é a mesma. Seguindo uma tendência mundial de menus cada vez mais elaborados, as companhias aéreas brasileiras ou com voos para cá estão levando para os ares o que há de melhor na gastronomia nacional, com nomes como Claude Troigros e Rodrigo Oliveira entre os chefs que assinam menus.

Na Latam, a proposta desde fevereiro do ano passado é convocar, a cada três meses, grandes nomes femininos para elaborarem receitas que representem as diferentes regiões do país no programa Sabor à Brasileira.

Porco Catarina Imagem: Black Bird Produtora

Já foram representados pratos da região Nordeste (Baião de Dois ao Mar, da chef Nara Amaral), Sudeste (Galinhada das Deusas, da chef Manuelle Ferraz), Norte (Amazônia Encantada, da chef Débora Shornik) e Centro-Oeste (Pintado Pantaneiro, da chef Ariani Malouf).