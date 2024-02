Ipanema é considerada 2ª melhor praia do mundo por livro; conheça o top 10

Ipanema, no Rio de Janeiro, foi escolhida a segunda melhor praia do mundo pelo renomado guia de viagens Lonely Planet. A lista foi revelada na semana passada, para divulgar o lançamento do livro "Best Beaches in the World".

O livro elenca 100 praias imperdíveis e destaca as areias da praia carioca como uma atração por atrair diversas tribos urbanas e tipos diferentes de turistas, além de um pôr do sol que rende aplausos de quem vive ou está na Cidade Maravilhosa.

Na prévia divulgada no site do guia foram reveladas as 20 melhores praias na opinião dos editores da publicação. Conheça e encante-se com o top 10: