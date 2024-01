De Teresina a Ouro Preto: 8 destinos nacionais que são tendência para 2024

O parque Thermas dos Laranjais, em Olímpia Imagem: Divulgação

No interior paulista, Olímpia é um destino com ótima estrutura turística, famoso pelas águas termais e parques aquáticos.

Ali, há atrações para toda a família, como as piscinas com ondas, passeios de boia pelo rio e os toboáguas radicais, e até mesmo uma praia artificial - o que é perfeito para 41%** dos brasileiros que querem passar as férias em um destino perto da água.

Há também atrações como museus e festivais culturais para adicionar ao roteiro.

Foz do Iguaçu, Paraná

Cataratas do Iguaçu Imagem: Getty Images/iStockphoto

O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu e é considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco e uma das sete maravilhas naturais do mundo, atrai pessoas de todas as partes do país e impressiona pela potência das águas, ideal para 86%** dos turistas do país que dizem que estar perto da água traz uma sensação imediata de relaxamento.