Praias mais preservadas do Brasil ficam em SC; conheça o selo Bandeira Azul

Na última semana, 31 praias brasileiras receberam a certificação de "Bandeira Azul". O selo faz parte de um programa internacional de avaliação ambiental de praias elaborado pela ONG dinamarquesa Foundation For Environmental Education (FEE).

Ao todo, seis estados brasileiros são contemplados na lista. Santa Catarina foi o mais destacado na temporada 2023-24, com 15 praias; seguido por Rio de Janeiro, com nove; e Bahia, com quatro. Já São Paulo, Alagoas e Ceará tiveram apenas uma praia cada com o selo.

Afinal, o que é "Bandeira Azul"?