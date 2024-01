Bahia, RJ e mais: onde ficam as praias oficiais de nudismo do Brasil

Praia de Tambaba (PB), Conde

A cerca de 35 km de João Pessoa, capital da Paraíba, a Praia de Tambaba é a primeira praia da região Nordeste do país a ter a prática do naturismo de maneira oficial —desde 1991. Com águas cristalinas, piscinas naturais, falésias de 20 metros de altura e vegetação diversificada, o local é dividido em três áreas: uma exclusiva para famílias e casais, uma para homens desacompanhados e outra que permite o uso de roupa de banho.

UOL no Verão 2024

Até 14 de fevereiro, a Praia de São Lourenço, em Bertioga (SP), será palco do UOL no Verão 2024 —uma oportunidade perfeita para relaxar à beira-mar ou participar de atividades dinâmicas na areia. Programe-se para aproveitar a estrutura, que conta com redário, área kids com parquinho infantil, bangalôs para relaxar, guarda-sóis, chuveirão e trailers com cardápio de praia! Veja a programação: