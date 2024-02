'Coxinha da Juliette', pastel de carne com açúcar viraliza; e é facinho

Confira a receita completa do pastel de festa:

Ingredientes

1 garrafa de óleo

3 dentes de alho

1 cebola grande

500 gramas de carne moída

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher de sopa de colorau

1 pacote de massa de pastel em tamanho médio

Açúcar refinado ou de confeiteiro a gosto

Canela (opcional)

Modo de preparo

Coloque um fio de óleo para aquecer e refogue a cebola. Depois, adicione o alho. Quando estiver quase dourado, disponha a carne moída. Frite bem. Acrescente o colorau, sal e pimenta-do-reino a gosto. Abaixe o fogo e deixe a carne cozinhar.

Para a montagem, retire o plástico que vem junto ao pastel, coloque uma colher de carne no meio da massa e passe um pouquinho de água com os dedos na borda do pastel. Feche juntado as bordas em formato de meia-lua. Com o garfo, pressione o encontro das massas. Repita o processo até acabar a massa.