Chef-celebridade argentina é eleita ícone da América Latina pelo 50 Best

Segundo a organização do 50 Best, que também elege os melhores restaurantes e hotéis do mundo, o Icon Award celebra pessoas que contribuem de forma excepcional para o mundo gastronômico, que merecem reconhecimento internacional e que usam o espaço que conquistaram para conscientizar e promover mudanças positivas no setor.

Dolli Irigoyen, vencedora do Latin America's 50 Best Restaurants 2023 Icon Award Imagem: Divulgação

Defensora da qualidade e da riqueza dos ingredientes argentinos, Dolli dedicou anos de estudo para se aprofundar na região e no seu país de origem, resgatando práticas ancestrais e usando ingredientes locais para retratar a geografia diversa da Argentina. Inspirada por suas viagens, ela apresentou programas de TV e escreveu vários livros, entre eles Dolli Irigoyen en su Cocina - La Colección (2014), Producto Argentino (2014) e Frascos, Dulces y Conservas (2017).

Ela foi pioneira no uso da televisão como meio de divulgação da gastronomia com suas participações no canal de TV argentino, Utilísima, e, mais tarde, como âncora do Gourmet Channel. Sua carreira midiática inclui programas como Cocina de Autor, Esencialmente Dolli, Chile de Sur a Norte e Cocina Regional Argentina, todos concebidos com a intenção de compartilhar suas descobertas com chefs e amantes da gastronomia de todo o mundo.

"Dolli é uma figura adorada na Argentina e influencia a gastronomia nacional há décadas. Sua extensa pesquisa ajudou a dar destaque à diversidade e riqueza dos ingredientes produzidos no país, além de ter tido papel crucial na popularização da culinária argentina pelo mundo. É com muito orgulho que nós a homenageamos hoje, reconhecendo seu papel de ícone do mundo gastronômico", avalia William Drew, diretor de conteúdo do Latin America's 50 Best Restaurants.