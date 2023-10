Feijoada e tutu são um dos 5 melhores pratos com feijão do mundo, diz site

Por fim, a enciclopédia recomenda que a melhor experiência de uma boa feijoada inclua um caldinho de feijão com torresmo, na entrada, além de uma dose de cachaça para acompanhar o prato principal.

Vencedor é grego

O prato feito com feijão mais gostoso do mundo, de acordo com o TasteAtlas, é o Gigandes plaki, receita típica da Grécia que recebeu a nota 4,6 (de 5 pontos possíveis). Preparado à base de enormes feijões brancos locais (fasolia gigantes) que são cozidos e, em seguida, assados em um molho de tomate temperado com ervas diversas, como orégano, salsinha e hortelã —ele é servido com um pãozinho para acompanhar.

Gigandes plaki, prato tradicional da Grécia à base de feijão branco e molho de tomate Imagem: Divulgação/TasteAtlas

O time da enciclopédia esclarece que sua metodologia leva em consideração avaliação do público gastronômico internacional, por meio de votos em seu site que são filtrados, eliminando, segundo o Atlas, palpites potencialmente ligados a bots ou "nacionalistas".

A lista completa dos 50 melhores pratos com feijão de todo o mundo, com descrições de cada receita e imagens, pode ser conferida no site do TasteAtlas.