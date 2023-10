Inovação e técnicas ancestrais tornam vinho alentejano uma ótima pedida

Tapada de Coelheiros Branco, de Arinto e Roupeiro, é mais uma escolha acertada para quem busca novas emoções. Esporão Reserva Branco, de Roupeiro, Antão Vaz e Arinto, passa por barrica, o que garante certa untuosidade, mas mantém a acidez e a refrescância vibrantes que o Alentejo pode entregar.

O tal vinho de talha

Imagem: CVL Alentejo

Ainda sobre brancos, quem é fã do estilo pode fazer um upgrade para os vinhos de talha, segmento de nicho que tem crescido e ganhado admiradores no mundo. A técnica de fementar e descansar o vinho em grandes vasos de barros (alguns com capaicidade de 2 mil litros) foi implementada pelos romanos na região há mais de dois séculos.

O modo ancestral consiste em macerar as uvas levemente (em muitos casos, com os pés) e colocá-los com as cascas nas talhas, onde as frutas fermentam e o vinho descansa algum tempo depois desse processo. Tradicionalmente, os vinhos são retirados das ânforas e provados no Dia de São Martinho, 11 de novembro.

Os brancos de maceração têm resultado mais supreendente, pois o estilo (semelhante ao dos vinhos laranja) ainda não se popularizou. O contato com as cascas traz mais corpo, leva taninos à bebida e origina uma cor âmbar ou dourada, sem que o frescor desapareça. Um plus de mineralidade é obtido pelo contato com o barro. Ou, caso o produtor tenha o hábito de revestir as talhas com cera de abelha e resina de pinheiro, o vinho pode trazer notas defumadas. São, de fato, diferentões.