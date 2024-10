Nico Diaz Tillard RESTAURANTES Quem procura, acha: restaurantes escondidos em SP Gabrielli Menezes Há um tom narcisista em qualquer descoberta. Quando conjugado na primeira pessoa, o verbo "descobrir" automaticamente apaga o que veio antes e determina a existência de algo a partir daquele instante. Foi assim com Pedro Álvares Cabral e o Brasil. É assim com tiktokers e todos os reviews de restaurantes que começam com "eu descobri um lugar". Como a minha colega de profissão Tina Bini comentou dia desses no Instagram: desconfie de quem esbraveja essas pseudo conquistas. Afinal, para achar um bom restaurante, basta procurar. Seja no TikTok, no Google, em veículos especializados ou saindo a pé pelas ruas e avenidas de São Paulo. Algumas vezes, no entanto, é preciso estar bem atento. Há endereços, tipo estes aqui abaixo, escondidinhos por ícones e cantos da metrópole. Publicidade Divulgação A Baianeira MASP É necessário descer ao subsolo do museu projetado por Lina Bo Bardi para achar a charmosa unidade do restaurante de Manuelle Ferraz. Cozinheira de mão cheia, ela prepara pratos brasileiros com bom custo-benefício. São receitas como o picadinho de carne de panela, servido a R$ 55, que renderam ao negócio o reconhecimento de Bib Gourmand pelo Guia Michelin. Vai lá: Avenida Paulista, 1578, Bela Vista. @abaianeira. Divulgação Fitó Pina Contemporânea Em cada edifício da Pinacoteca há uma versão da casa de cozinha brasileira chamada Fitó. É no mezanino do Pina Contemporânea que se encontra o maior salão, onde há pão de queijo com goiabada (R$ 13) para o café da manhã e porção de bolinhos crocantes de macaxeira com queijo de coalho (R$ 32) para compartilhar a qualquer hora, junto do coado (R$ 10) ou do espresso martini (R$ 42). Vai lá: Avenida Tiradentes, 273, Luz. @fitocozinha Divulgação Petí Gastronomia Tintas, telas e materiais para a produção de arte preenchem as gôndolas que antecedem a entrada do restaurante, cujos pratos combinam com a localização. É que, pela beleza e pela técnica, também parecem obras. Por R$ 95, prova-se o peixe do dia assado com cuscuz de couve-flor ao curry, erva-doce glaceada, bolinho de bacalhau e purê de brócolis, além de entrada e sobremesa. Vai lá: Rua Cotoxó, 110, Perdizes. @petirestaurante Nico Diaz Tillard Rincon Escondido Há dias e horários certos para experimentar as carnes feitas na parrilla dos fundos de uma casinha da Vila Madalena com aparência de outra qualquer. Especializado em churrasco argentino e uruguaio, o endereço terá a brasa acesa da próxima vez em 14 de novembro. O jantar, que inclui comidas, vinhos e cervejas por R$ 378, exige reserva via site: rinconescondido.com.br. Vai lá: Rua Madalena, 69, Vila Madalena. @rincon_escondido_parrilla Eduardo Borges BARES Bebendo bem nos balcões de Paola Carosella e Claude Troisgros Sergio Crusco Alguns donos de restaurantes já sacaram que o bar pode ser muito mais do que ponto de apoio para a espera ou a boqueta de onde saem os coquetéis para as mesas. Cada vez mais casas investem em balcões bonitos, vistosos e confortáveis, em que se vai ficando... Adoro a tendência, pois permite vários arranjos. Você pode usar o restaurante como bar, para um par de drinques e um petisco. Pode dar uma parada na barra para um aperitivo antes do jantar ou enquanto espera sua companhia. Pode fazer toda a refeição ali mesmo. "Há clientes que, quando a mesa fica pronta, dizem: 'Ah, mas está tão gostoso aqui'. E acabam jantando no balcão", conta Peter Ferreira, maître do Arturito. O Arturito, de Paola Carosella, e o Bar du Quartier, no complexo gastronômico de Claude Troisgros, têm balcões que acertam em vários quesitos: conforto, ambiance, qualidade dos coquetéis e atendimento. Nani Rodrigues Arturito O balcão atravessa, imponente, uma boa parte do salão no novo endereço do Arturito. A carta é composta por coquetéis clássicos, alguns menos óbvios, como o amargo-refrescante bicicletta (R$ 55), versão de spritz com Campari, vinho branco e club soda. O gimlet (R$ 45) traz gim, limão e açúcar, boa pedida para fãs dos doce-azedos. Para quem quer um aperitivo alcoólico e salino, a sugestão é dirty martini (R$ 65), em que um pouco da salmoura de azeitona é mesclada à base de gim e vermute seco. Vai lá: Rua Chabad, 124, Jardins. @restaurantearturito Eduardo Borges Le Bar du Quartier O belo bar de Claude divide espaço com o Bistrot du Quartier e recebe os visitantes com jazz e coquetéis. Há várias opções autorais, como o leve amanhecer (R$ 46), alquimia de gim, vodca de pepino, limão e xarope de hibisco, criação da bartender Priscila Pereira. Tamarindo (R$ 44) mistura acidez e dulçor em sua receita de vodca, redução de tamarindo, mate, limões e xarope de maple. Olive Negroni (R$ 49) é mais austero e complexo, com single malt, Campari, jerez e shrub de azeitona. Vai lá: Rua Professor Tamandaré de Toledo, 25. @barduquartier Divulgação BELISQUETES O melhor salame da sua vida Os queijos não estão sozinhos quando o assunto é produção artesanal no interior de São Paulo. Espalhados pelo estado também se encontram artesãos dedicados à manufatura de itens de charcutaria, popularmente conhecidos como embutidos. Eles fazem do zero processos que ajudaram na sobrevivência da humanidade: secam, curam e defumam peças inteiras, picadas e misturadas ou em textura de patê, sobretudo de carnes de boi e de porco. O objetivo, felizmente, não é pura conservação. Mas sim a produção dos melhores salames da vida. Saiba como experimentar. Publicidade Divulgação Curiango Com passagens pelo D.O.M. e pelo espanhol Mugaritz, Rafa Cardoso, mais conhecido como Rafa Bocaina, trocou a cozinha pelo campo. É em Silveiras, na Serra da Bocaina, que cria porcos crioulos da raça caruncho e se dedica à charcutaria artesanal. Produtos como o guanciale (R$ 124, 400 gramas), ingrediente da receita original do carbonara, e a copa lombo curada por dez meses (R$ 166,50, 450 gramas), para ser saboreada tipo presunto cru, estão em ótimos restaurantes da cidade e são entregues às quartas a clientes paulistanos. Pede lá: via WhatsApp (12 99789-3931) ou curiango.catalog.kyte.site. Divulgação Salumeria Mayer Rudolph Mayer e Milena Furlanetto inauguraram em 2018 o negócio especializado em longa maturação. Isso quer dizer a produção artesanal de salames como o de carne suína aromatizado com cravo, canela e alecrim (R$ 35, 80 gramas). Uma ótima oportunidade para provar os produtos é o menu especial que será servido em parceria com a marca exclusivamente no dia 9 de novembro no AE! Café & Cozinha (Rua Áurea, 285, Vila Mariana), restaurante que também produz seus próprios embutidos. Reserva lá: via telefone (11 3476-8521). Ou pede lá: via salumeria-mayer.goomer.app/menu. CLUBE UOL Reprodução 10% OFF em restaurante do Guia Michelin Prepare-se para uma experiência saborosa de pratos tradicionais brasileiros com influências internacionais e a brasa como protagonista. Em 2024, o The Kith recebeu o prêmio Bib Gourmand do Guia Michelin. O Bib Gourmand reconhece restaurantes que oferecem comida de altíssima qualidade a preços acessíveis. Aproveite que assinantes UOL têm 10% de desconto em todas as refeições. Clube UOL Divulgação R$ 30 de desconto na Pizzaria Espoleto Agora você encontra o italiano mais conhecido do Brasil na pizzaria mais perto de você. Com a Pizzaria Spoleto você cria a sua pizza do seu jeito, aproveita os clássicos e experimenta as receitas do chef. Assinantes UOL têm 30% de desconto nas pizzas. A promoção é válida para compras no site, acima de R$ 30,00. Veja mais informações clicando no link abaixo. Clube UOL Compartilhar essa edição