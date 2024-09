"Wine bar é a nova paleteria mexicana", disse uma amiga sobre a inflação de bares de vinho na cidade. A rua dos Pinheiros, gastronômica de cabo a rabo, não fica atrás e tem dois lugares charmosos para quem quer beber, papear e conhecer novos estilos de vinho. Ambos vivem lotados.

Cada um tem seu jeito e sua pegada. A carta do Vinho no Boteco é na base do custo-benefício, com muitas opções na faixa dos R$ 100 a 150 a garrafa. No Saída de Emergência, vai do seu bolso, pois a oferta é bem elástica: começa nos R$ 80 e pode chegar a um Borgonha de safra rara por R$ 15 mil.

Os dois bares têm em comum a comida gostosa. Vinho no Boteco é da chef Daniela Ferigato, dona do bistrô Ches Amis. Saída de Emergência fica em cima da churrascaria Incêndio, do restaurateur Guilherme Mora, sócio do Osso e do Cór, primeiro e segundo melhores restaurantes de carne do Prêmio Nossa.

Agora que o tempo esquentou, pedimos para Daniela e Guilherme indicarem vinhos fresquinhos, bons de calorão, servidos em garrafas ou taças. Caso a temperatura volte a baixar (o que a meteorologia prevê para o meio do mês), haverá opções aconchegantes nos dois pontos vínicos da Pinheiros.