Patrocínio Publicidade Reprodução RESTAURANTES Mesa para 1: passeios para curtir a sua própria companhia Gabrielli Menezes Foi com a missão de visitar mais de 200 estabelecimentos a cada 365 dias, ao longo de quatro anos, que comecei a frequentar bares e restaurantes sozinha. Encarei a minha companhia e peguei gosto pela liberdade. Chegar a hora que der. Sentar aqui ou ali. Pedir tudo de uma vez ou demorar o tempo que for. Espiar a mesa ao lado. Colocar fone de ouvido ou balançar os ombrinhos no ritmo da música ambiente. Tudo sem se preocupar com o desejo de mais ninguém. Para quem ainda tem receio da prática, saiba que em cidades cosmopolitas, como São Paulo, você raramente será julgado — há tantas outras pessoas sozinhas também. O meu conselho para não se sentir perdido é associar um passeio divertido com uma comidinha boa para devorar até o último pedaço. Aqui vão quatro sugestões de rolês: Divulgação Haikai + Kintaro Cheia de distrações, a Liberdade é um ótimo lugar para ir sozinho, especialmente nos dias de semana, quando o bairro está tranquilo. Além de parar por 30 minutinhos para uma bela massagem em algum dos shoppings, costumo passar horas na papelaria Haikai (Rua Thomaz Gonzaga, 99). Quando a fome bate, é hora de se sentar no balcão do Kintaro e aproveitar porções típicas dos botecos japoneses, como nirá com ovo e porco empanado (R$ 17 cada uma), acompanhadas por uma dose de saquê. Vai lá: Rua Thomaz Gonzaga, 57, Liberdade. @izakaya_kinta Laís Acsa Megafauna + Cuia Cada portinha do térreo do Edifício Copan é um mundo. Encorajo fortemente que você saia perambulando livremente. Antes ou depois, vale dar um pulo na Megafauna, uma linda livraria projetada pela arquiteta Anna Ferrari. Lá dentro, você encontra o Cuia, restaurante da chef Bel Coelho, com comidinhas brasileiras para qualquer hora do dia. O cardápio vai de cuscuz com ovo e creme de queijos (R$ 36) a lula frita na tapioca (R$ 44). Se a ideia for bater um pratão, escolha o baião de dois (R$ 61). Vai lá: Avenida Ipiranga, 200 (loja 53), República. @cuia_restaurante. Divulgação Sesc Pompeia + Lardo Sou apaixonada pelo Sesc Pompeia (Rua Clélia, 93). Quem não é? A arquitetura moderna de Lina Bo Bardi engrandece as atividades que acontecem por lá. Fique de olho na programação para aproveitar oficinas como a de cerâmica, marcada para sábado (1º). Para fechar o rolê, 20 minutinhos a pé te levam ao Lardo. O esforço será recompensado quando você morder a sobrecoxa empanada em fubá e lambuzada de mel com shoyu (R$ 30). Os drinques, criados para todos os gostos, podem ser cítricos, amargos, licorosos e outras coisitas mais. Vai lá: Rua Guiará, 376, Pompéia. @lardo.pompeia Divulgação Cinesala + Barouche Pipoca Cinemas de rua têm um charme à parte. Esse, inaugurado em Pinheiros em 1962, atendeu pelo nome de Cine Fiammetta e Sala Cinemateca até chegar ao atual, adotado em 2014. O lugar abriga uma lanchonete com direito a mesinhas e funcionamento independente. A pipoca (R$ 18) está garantida, assim como besteirinhas menos comuns, tipo croissant (R$ 12) e cachorro-quente (R$ 20). Para beber, o refrigerante pode ser perfeitamente substituído por uma taça de vinho (R$ 29). Vai lá: Rua Fradique Coutinho, 361, Pinheiros. @barouche.sp Coentro Smash_LosDos Cantina LaiÌs Acsa Aventuras latinas cheias de sabor na Vila Buarque Arriba, muchachas e muchachos! No que depender de dois bares da Vila Buarque, o verão segue com cores e sabores da latinidade. LosDos Cantina e Jabalí dão o tom no pedaço. LosDos é o upgrade do LosDos Taqueria, dos chefs Caio Alciati e João Gertel. Tem comida mexicana nada óbvia, com alguns toques de invenção brasileira, e uma carta de coquetéis autorais sucinta, porém apetitosa, criada pelo consultor Gunter Sarfert. No Jabalí, do chef Rodrigo Maffei Valente, várias culturas da América Latina se cruzam no cardápio e no balcão do bar. O mestre e pesquisador Marco De la Roche divide a autoria dos drinques com o bartender residente Lucas Rossi. Ambos são lugares bem descontraídos, como pede a vibe do bairro, para ir de roupa solta, perna de fora e muita disposição para papear, beliscar e bebericar drinques fresquinhos. Laís Acsa LosDos Cantina Os chefs lançaram o boné "make coentro great again" e não teve como o ingrediente não ir parar na taça. Coentro smash (R$ 35) é dos mais pedidos, com gim, limão, xarope de agave e a erva da discórdia. Febre (R$ 40) é uma aventura complexa, refrescante e picante. Tem cachaça com pimenta dedo-de-moça, tequila, jerez oloroso, limão e açúcar. Umexico (R$ 45) repete o jerez oloroso e a tequila, dessa vez em harmonia com vermute tinto, licor de ume e sal, numa receita encorpada. Vai lá: R. Dr. Vila Nova, 150, Vila Buarque. @losdos_cantina Vitor K. Neves Jabalí Jabalí sour (R$ 40) é o coquetel mais popular. Pura refrescância com cachaça em infusão de cambuci, abacaxi, açúcar, cítricos e noz moscada. Outra lufada de frescor é sandia (R$ 42), com tequila, cachaça, melancia e hortelã. Uma pedida diferentona é pisco morada (R$ 42), com o destilado de uva peruano, limão, açúcar e chicha morada, suco de milho roxo preparado na casa. Fiquei encantado com cynareiro (R$ 40), invenção de Lucas com Cynar, suco de laranja, hortelã e limão. Vai lá: R. Martim Francisco, 655, Vila Buarque. @jabali.sp Publicidade Divulgação BELISQUETES Cafés para ouvir Gabrielli Menezes Na esteira dos listening bars, onde a curadoria musical e a qualidade acústica ganham um protagonismo tão grande quanto os drinques e os ambientes, há também os listening cafés. O termo inventado por mim define cafeterias que, além de cuidarem dos grãos e da extração da bebida, estão atentos ao que sai pelas caixinhas de som. Dois lugares para cappuccinos e boas surpresas sonoras são o Studios Coffee e o Stereo Café Co. Saiba o que esperar: Divulgação Studios Coffee A cafeteria de frente para a praça Benedito Calixto é um lugar agradável para passar o dia. Entre os motivos estão o espresso bem tirado (R$ 9) e o cappuccino (R$ 13), cremoso graças à vaporização perfeita do leite. É a música, porém, que torna o ambiente mais divertido. Os ritmos variados, de brasilidade a eletrônico, vêm de playlists do Spotify. Há também uma seção de discos de vinil à venda ao público. Vai lá: Praça Benedito Calixto, 100, Pinheiros. @studioscoffee Divulgação Stereo Café Co. Montado por um barista que ama música (Guilherme Kowalesky) e um DJ que ama café (Akin Deckard), o estabelecimento funciona sob o lema "café e som pro seu dia ficar bom". A atenção está igualmente no cardápio e na curadoria musical, que inclui acervo de discos e agenda de eventos com discotecagem em vinil e DJs convidados. O coado do dia sai por R$ 10, e o latte, com mais leite que café, por R$ 18. Vai lá: Rua General Jardim, 304, Vila Buarque. @stereocafeco