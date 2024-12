Prato executivo do Paloma, que fica no Edifício Copan Pedro Ferrarezzi RESTAURANTES Onde comer bem com entrada, prato principal e sobremesa por até R$ 99 Gabrielli Menezes Usado para indicar que as duas partes envolvidas em um projeto ou negociação serão beneficiadas, o termo "win-win" é perfeito para explicar a lógica de um menu executivo. A refeição inclui entrada, prato principal e sobremesa a um preço fixo mais convidativo do que o habitual. Servido de segunda a sexta no almoço, quando o movimento dos bares e restaurantes costuma ser menor, a proposta ajuda a alavancar os lucros e atrair uma nova clientela. Já para os clientes, é uma oportunidade de conhecer novos estabelecimentos e experimentar pratos que, pelo valor integral, talvez estivessem fora de alcance. O difícil, porém, é conciliar um almoço farto na correria da rotina de trabalho. É por isso que, com a aproximação das festas e de (possíveis) férias, deixo aqui uma lista de recomendações de menus executivos que valem a pena. Publicidade Divulgação Sal Gastronomia No restaurante do jurado do MasterChef, Henrique Fogaça, o executivo é oferecido de segunda a quinta. Por R$ 99, o cliente prova o arroz de cupim e escolhe uma opção entre as entradas (bolinho de arroz, polenta ou salada com queijo brie) e as sobremesas (pudim de coco ou brownie de chocolate). Vai lá: Rua Bela Cintra, 1958, Cerqueira César. @salgastronomia Nani Rodrigues Pipo Felipe Bronze é conhecido por quem acompanha GNT e Globo. Apresentador de programas de culinária, entre eles o The Taste Brasil, o carioca mantém um restaurante em São Paulo. De terça a sexta, suas receitas saem por R$ 89. Prove o picadinho com ovo perfeito depois do caldinho de feijão e antes do picolé. Vai lá: Avenida Europa, 158, Jardim Europa. @pipo_sp Divulgação Pirajá Típicas de boteco carioca, as refeições que fazem sucesso no fim de semana saem mais em conta no 'seu ezécutivo preferido'. Custam de R$ 51 a R$ 65, dependendo do que pedir, de virado à paulista a peixe grelhado com vinagrete de banana. Estão incluídos a saladinha e o bolinho frito de tapioca e coco com doce de leite. Vai lá: Shopping Center Norte. @barpiraja Divulgação Casa Rios Fechada de segunda a quinta no almoço, a casa do chef Rodrigo Aguiar abre excepcionalmente na sexta - com menu executivo (R$ 82), é claro. O banquete é composto por broa de milho com requeijão da casa, pastel, prato principal (arroz de cupim ou flat iron de porco duroc com batatas bravas) e pudim com cumaru. Vai lá: Rua Itapurá, 1327, Tatuapé. @casariosrestaurante Pedro Ferrarezzi Paloma O bar de vinhos no térreo do Edifício Copan conta com as ótimas comidinhas da chef Gabi Guerriero. No almoço, surgem opções como a milanesa de porco com salada de batatas e limão grelhado e o risoni de cordeiro com dill e hortelã. O cliente paga R$ 60 com entrada e sobremesa ou R$ 75, com mais dois copos de vinho. Vai lá: Avenida Ipiranga, 200, centro (lojas 67 e 68). @paloma___sp Iago Fundaro Votre Novidade no endereço de culinária francesa, o 'menu du midi' agora entrega as incríveis receitas do chef Francisco Farah a um preço atrativo. Por R$ 89, é possível escolher entre cinco clássicos, como o coq au vin e o peixe à la meunière. Além da entradinha, faz sucesso a cremosa torta de chocolate de sobremesa. Vai lá: Rua Natingui, 1548, Vila Madalena. @votre.brasserie Para isso, oferece uma linha completa de cortes especiais, preparados com um processo exclusivo de maturação que garante maciez e sabor inigualáveis. Este ano será diferente: celebre o final de ano com o churrasco Maturatta na grelha! SAIBA MAIS Cerveja Uppmango, da Trilha, tem generosa adição de manga Tales Hidequi BARES Cerveja com ostra, de panetone, tiramisù e outras invenções dos brewpubs Sergio Crusco Há quem diga que o mercado da cerveja artesanal anda meio parado, em crise de criatividade. Não nos brewpubs de São Paulo, em que novidades pouco prováveis surgem aos montões dos tanques de fermentação. No que depender das cervejarias urbanas Trilha e Tank, as festas de final de ano podem ser intensas, embaladas por estilos encorpados como stout ou dubbel. Caso você seja da turma do frescor, não desista de visitá-las: também há muita leveza jorrando nas taças. Veja a seguir como os mestres-cervejeiros das duas casas interpretaram alguns estilos conhecidos e outros menos comuns, que você pode provar no local ou levar para casa em latas, garrafas e growlers. Publicidade Floresta Pinna Hopf Trilha Imperial Oyster Stout (R$ 40 a garrafa de 300 ml) é feita com ostras, tem traços de café e chocolate próprios do robusto estilo inglês, misturados a notas salinas e de umami. Para refrescar, vale provar a leve lager da casa, temperada com romã e hibisco na receita da Shuk (R$ 22 a lata de 350 ml). Reinterpretando o estilo salgadinho gose, da Alemanha, os cervejeiros Beto Tempel e Daniel Bekeierman criaram a Uppmango (R$ 25 a lata), com generosa adição de manga. Vai lá: R. Cônego Vicente Miguel Marino, 390, Barra Funda, e outros endereços em Pinheiros, Itaim e Perdizes. @trilhacervejaria Divulgação Tank A preta stout também é reimaginada pelo mestre-cervejeiro Rodrigo Louro no Tank, só que com jeito de doce. Tiramisù (R$ 25 o chope de 460 ml) abusa das notas de café e é servida com uma raspadinha de cerveja sour por cima. Ainda na linha da potência - e em clima jingle bells - Dubell Toni (R$ 25) leva laranja, limão, mel, baunilha, canela, cravo e noz moscada, lembrando um panetone. Taí uma boa sugestão de harmonização. Para pessoas de alma solar, indicamos a Super Gula (R$ 25), cerveja sour (azedinha e fresca) com cajá, manga e tangerina. Vai lá: R. Amaro Cavalheiro, 45. @tank_brewpub O menu natalino da Trattoria Divulgação BELISQUETES Um sonho de Natal Gabrielli Menezes Imagino que seja assim em toda família: até os parentes mais tranquilos se estressam com as divisões de receitas e tarefas desta época do ano. Aposto que se algumas mães (geralmente são elas que assumem essa carga mental) pudessem fechar os olhos e fazer um pedido, desejariam uma ceia pronta. É por isso que os pratos por encomenda oferecem não só a comida em si, como também uma "paz terrível", evitando a trabalheira que antecede a mesa posta. Se eu pudesse dar de presente para a minha família um Natal com uma ceia dos sonhos, ficaria entre essas duas aqui: Divulgac?a?o Carlota A chef Carla Pernambuco prepara pratos para grupos a partir de quatro pessoas. Entre as opções, estão as empadinhas de pupunha, a lasanha de bacalhau com massa de espinafre e o famoso bife wellington. Para sobremesa, há tortas como a de maçã, amora e farofa de pinole. Encomenda lá: até 15 de dezembro pelo WhatsApp (11 98225-6030) ou e-mail (carlapernambuco@gmail.com). @carlapernambucocarlota Divulgação Trattoria O menu natalino da grife Fasano custa a partir de R$ 1.920 com entrada, prato principal com acompanhamento e sobremesa. O bacalhau com tomate concassé, o agnolotti de alcachofra, o lombo de porco e a torta de noz pecã com caramelo salgado são algumas das receitas assinadas pelo chef Sérgio Celestino. Encomenda lá: até 20 de dezembro via telefone (11 3167-3322) ou e-mail (trattoria@fasano.com.br). @fasano