Boteco da Dona Tati, na Barra Funda Gabriel Cabral/Folhapress 8 lugares para curtir uma roda de samba no fim de semana Estreia nesta sexta-feira (20) no Teatro Sérgio Cardoso o musical "Coração de Rei", sobre Martinho da Vila, com dramaturgia de Helena Theodoro, idealização de Jô Santana e direção de Miguel Falabella. Entre os vinte artistas do elenco que se revezam em diversos personagens no palco está a cantora e atriz Grazzi Brasil ("Cartola - O Mundo é Um Moinho"). "Poder falar desse homem preto e homenageá-lo em vida é sensacional", diz ela. Também sambista, Grazzi é intérprete da escola Estrela do Terceiro Milênio. Aproveitando a estreia do musical e o clima de celebração do gênero que ele traz, Nossa a convidou para indicar onde ouvir samba na cidade. Além da Vila Maria Zélia, Grazzi sugere ficar de olho na programação das Casas de Cultura municipais, Vila Itororó e Centro Cultural São Paulo. E para não perder o ritmo listamos mais sete rodas de samba que rolam na cidade neste fim de semana, que tem ainda exposição de Arnaldo Antunes, Coral Jovem do Estado de graça no domingo na Sala São Paulo, Festival Pinheiros e mais. Programe-se! Publicidade Alex Pires Dica da Grazzi: Vila Maria Zélia "Várias rodas de samba acontecendo em São Paulo, e lá é um lugar onde rolam muitas. Tem Quintal dos Prettos, Terreiro de Crioulo quando vem pra cá, Grupo Arruda", indica Grazzi Brasil (na foto). Neste sábado o espaço recebe o Terreiro de Crioulo, do Rio, cantando Zeca Pagodinho e celebrando Cosme e Damião (R$ 50). Vai lá: R. José Pinheiro Bezerra, 100, Belenzinho. Leia mais Divulgação Encontro das Velhas Guardas O Teatro Raul Cortez recebe o Encontro das Velhas Guardas comemorando 100 anos de Talismã, violonista, cantor, compositor e carnavalesco, ícone do Camisa Verde e Branco. Com Ideval Anselmo, Zé Maria e Marco Antonio, acompanhados de 16 músicos. Sáb (21). e dom. (22), de R$ 21 a R$ 70. Vai lá: Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista. Leia mais Deka Carvalho/Divulgação Pagode da 27 Todos os domingos à tarde, o Pagode da 27 se reúne onde o grupo foi formado, no Grajaú, para uma roda de samba ao ar livre e gratuita, cantando músicas autorais e composições de Arlindo Cruz, Reinaldo, Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, Leci Brandão, entre outros nomes. Das 16h às 20h. Vai lá: R. Manuel Guilherme dos Reis, s/n, Parque Grajaú. Leia mais Divulgação Galocantô no Samba do Cruz Surgido em 2011 em São Paulo, o Samba do Cruz acontece ao lado do campo do time de futebol Cruz do Esperança, no bairro da Casa Verde, mantendo a tradição do pagode na beira de campo. A roda da casa rola aos sábados, com convidados como o Galocantô (21), mas tem samba também em outros dias da semana. Vai lá: R. Marambaia, 802, Casa Verde. Leia mais Gabriel Cabral/Folhapress Quintal da Xika no Boteco da Dona Tati Casa de samba que faz sucesso na Barra Funda, o Bar da Dona Tati recebe a roda Quintal da Xika neste sábado (21). Na sexta (20) tem Gabrielzinho de Irajá e no domingo (22) tem a roda de chorinho Cortando Cebola bem cedo (12h30), com o Samba do Boteco na sequência. Gratuito. Vai lá: R. Conselheiro Brotero, 506, Barra Funda. Leia mais Divulgação Vou Pro Sereno no Templo No sábado (21) à tarde o importante grupo carioca nascido em 1997 na zona oeste do Rio de Janeiro faz show no Templo, na Mooca, espaço voltado principalmente ao samba que celebra a espiritualidade e a fé de forma sincrética, com decoração de deuses, orixás e santos. Das 14h às 20h. A partir de R$ 35. Vai lá: R. Guaimbé, 322, Mooca. Leia mais Tathy Aguiar/Divulgação Samba que Elas Querem no Dois Dois No sábado (21) à tarde o importante grupo carioca nascido em 1997 na zona oeste do Rio de Janeiro faz show no Templo, na Mooca, espaço voltado principalmente ao samba que celebra a espiritualidade e a fé de forma sincrética, com decoração de deuses, orixás e santos. Das 14h às 20h. A partir de R$ 35. Vai lá: R. Guaimbé, 322, Mooca. Leia mais Divulgação Encontro de Batuqueiros na Vila do Samba O grupo do interior de São Paulo se apresenta nesta sex. (20) em outro espaço importante para o samba na cidade, uma construção operária na Casa Verde decorada com pavilhões de agremiações e fotos de baluartes. No sáb. (21) tem Fabiano Sorriso e Pagode dos Meninos. A partir de R$ 30. Vai lá: R. João Rudge, 340, Casa Verde. Leia mais NÃO PERCA Erika Almeida/Divulgação "Martinho, Coração de Rei" Estreia nesta sexta (20) o musical que celebra Martinho da Vila e o samba. Com dramaturgia de Helena Theodoro, idealização de Jô Santana e direção de Miguel Falabella, o espetáculo conta em dois atos a trajetória do artista, evidenciando as raízes africanas de sua obra. De 20 a 30/9. R$ 15 a R$ 200. Vai lá: Teatro Sérgio Cardoso - R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Leia mais Divulgação Exposição de Arnaldo Antunes Acaba de abrir a mostra "Rascunhos", estabelecendo diálogos entre escritos originais de Arnaldo Antunes e o acervo do Instituto de Arte Contemporânea. São 500 itens expostos que incluem experimentos de artistas como Antonio Dias e Regina Silveira. Uma das obras de Arnaldo é apresentada na fachada. Gratuito. Vai lá: Av. Dr. Arnaldo, 120/126, Consolação. Leia mais Publicidade Heloísa Bortz/Divulgação Coral Jovem na Sala São Paulo Bom programa pra começar o domingo: o Coral Jovem do Estado canta músicas de Chico Buarque, Gil, Djavan, Josyara e Lenine na Sala São Paulo das 10h50 às 12h na Sala São Paulo, de graça, com acompanhamento no piano e na viola caipira. Com reserva de ingresso online. Vai lá: Pça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. Leia mais Ricardo Sanches Semana Move no Sesc Tem programação para incentivar a prática esportiva neste fim de semana no Sesc. No sab. (21) o coletivo Corre Kilombo faz treino aberto no Parque da Luz e a unidade de Interlagos recebe festival de vôlei de praia e futebol feminino. No dom. (22) tem jiu-jitsu no mirante do Sesc 24 de Maio e batalha-show de breaking. Gratuito. Vai lá: vários lugares de São Paulo. Leia mais AO AR LIVRE Divulgação Festival Pinheiros Comemorando 464 anos do bairro da zona oeste, o evento realizado desde 2017 tem gastronomia, música e atividades infantis, com shows de jazz, barraquinhas de comida e bebida (pizza, ceviche, hambúrguer, café, cerveja, brigadeiros), feira de artesanato, moda e decoração. Dom. (22), das 9h às 19h, gratuito. Vai lá: R. dos Pinheiros, Pinheiros. Leia mais Guma Felizs Feira Literária da Zona Sul Acontece até sab. (21) mais uma edição da feira com saraus, shows e rodas de conversa. Oficina de bonecos, de circo, conversa com as autoras Cristina Judar, Luiza Romão e Luz Ribeiro, Sarau do Binho, shows de Raquel Tobias e MC Marechal estão na agenda. Gratuito. Vai lá: pça do Campo Limpo - R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30, Jardim Bom Refúgio. Leia mais Márcio Farias/Extra Evento gratuito: VivaBem no Seu Tempo O evento do UOL focado na saúde e bem-estar da geração com 45 anos ou mais terá conversas com celebridades como Cláudia Raia, Jarbas Homem de Mello, Luciana Mello, Carmo Dalla Vecchia e Cláudia Ohana. Você ainda poderá fazer aula de ioga, teste de força, avaliação da gordura corporal, massagem e muito mais. A apresentação será de Flávia Alessandra. Quando: 28/09, das 9h às 14h

Onde: Casa De Cultura do Parque, Alto de Pinheiros

Ingresso: gratuito, use o código VivaBem_Publico para garantir seu ingresso no link abaixo Ingresso COM CRIANÇAS Andressa Costa Circo no Teatro Sérgio Cardoso No dom. (22) às 11h tem apresentação gratuita do espetáculo "Mundo Suassuna", inspirado na obra do autor paraibano. Na trama, um príncipe sem rei atravessa cidade e sertão com seu cavalo Pantero, carregando um caderno de anotações, enfrentando a Morte e decifrando enigmas, guiado pela Santa Compadecida. Vai lá: R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Divulgação Expedição Noite das Corujas Passeio infantil com lanternas no sáb. (21) Parque Linear das Corujas, Sumarezinho, guiado pelo Brincalalá Recreação Criativa, voltado a crianças de 3 a 8 anos acompanhadas de até dois adultos. A atividade propõe uma caminhada com músicas e histórias conversando sobre a natureza. Das 18h às 20h. R$ 150. Vai lá: Av. das Corujas, 39, Sumarezinho. Leia mais CINEMA Divulgação "Golpe de Sorte em Paris" Tem comédia romântica do Woody Allen estreando nesta semana. O longa conta a história do casal Fanny e Jean, profissionais bem-sucedidos e dupla apaixonada vivendo em um belo apartamento em Paris, que tem a rotina mudada quando Fanny esbarra acidentalmente em Alain, um antigo colega de escola, e fica encantada. Ingressos Divulgação "A Substância" Vencedor do prêmio de Melhor Roteiro em Cannes, o terror com Demi Moore aborda o universo de pressões estéticas que atinge especialmente as mulheres. Na trama, a atriz vive uma ex-estrela de cinema que vê-se cada vez mais deixada de lado na profissão ao envelhecer, recorrendo a uma substância sinistra para rejuvenescer. Leia mais Publicidade CLUBE UOL Reprodução Aquário de São Paulo mais barato O local abriga cerca de 2 mil animais. É possível ver lêmures, ursos polares e pinguins, entre outros bichos. Assinante UOL tem 10% de desconto no ingresso. Clique abaixo e saiba como funciona a promoção. Clube UOL Divulgação 20% OFF no Animália Park Assinantes UOL têm desconto em ingressos no Animália Park, local que combina o mundo da preservação ambiental com o entretenimento. Veja no link as regras para utilizar o benefício e planeje sua ida em família no parque! Clube UOL Compartilhar essa edição