Divulgação Programe-se: 14 atrações para curtir no fim de semana Glau Gasparetto Quem já cuidou de todos os preparativos para o Natal e quer só curtir as atrações culturais da capital — longe de shoppings, tanto quanto possível — tem à disposição várias alternativas legais neste fim de semana. A música se destaca entre os eventos, com alternativas que valorizam estilos como jazz, chorinho e clássica — sem contar as muitas rodas de samba e ensaios de blocos que já antecipam o clima carnavalesco que, aos poucos, envolve a cidade. Apresentações de balé e orquestras também movimentam os palcos, muitas com ingressos esgotados, mas ainda com opções tradicionais disponíveis. Há mais: os preferidos da turma infantil — Bita, Galinha Pintadinha e Barbatuques — e lançamento esperado no cinema, com Mufasa. Apresentamos, a seguir, uma lista com bons eventos para toda a família. Publicidade Divulgação Ao mestre Pixinguinha Neste fim de semana tem homenagem a Pixinguinha na CAIXA Cultural São Paulo. O grupo vocal carioca Ordinarius apresenta o show "Pizindim" (uma referência ao apelido dado ao músico) até domingo. As apresentações são gratuitas, com ingressos distribuídos 1 hora antes do espetáculo. Sexta (20) e sábado (21), às 19h, e domingo (22), às 18h. Vai lá: Praça da Sé, 111, Centro Histórico. Mais informações Divulgação Concerto de fim de ano A Orquestra Filarmônica do Estado de São Paulo realiza domingo (22) o concerto "Boas Festas", com obras clássicas e contemporâneas, focando na beleza e na magia dos festejos do momento. O tenor Eli Lobato e o mezzo-soprano Bellani Theóphilo são convidados especiais. Às 16h30, no Teatro J. Safra. Ingressos disponíveis a partir de R$ 10. Vai lá: Rua Josef Kryss, 318, Barra Funda. Mais informações Divulgação Balé russo A Cia Paulista de Dança se apodera do palco do Teatro Sérgio Cardoso no sábado (21) para duas apresentações de "La Bayadère". A peça em três atos é uma das mais clássicas do balé russo, tendo estreado em 1877. As sessões trazem classificação livre e estão programadas para 16h e 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 19,80. Vai lá: R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Leia mais Divulgação O Natal em "apuros" Para os fãs de mistérios, a unidade Faria Lima do Escape Hotel mantém só mais neste fim de semana a escape room especial "O Mistério do Presente Dourado", que envolve o personagem anti-Natal Grinch. Os desafios acontecem dentro do quarto da garota Sissy. Múltiplas sessões de sexta (20) a segunda-feira (23), com ingressos a partir de R$ 114,90. Vai lá: Av. Eusébio Matoso, 191, Pinheiros. Mais informações Divulgação Fotos premiadas As 73 imagens vencedoras do Prêmio Portfólio FotoDoc 2024 estão expostas na Panamericana Escola de Arte e Design e podem ser conferidas gratuitamente. O Festival de Fotografia Documental teve Fabio Teixeira como grande vencedor. Seu portfólio "Entre a vida e a morte nas ruas" retrata a sobrevivência de quem vive da reciclagem no Rio de Janeiro. Das 9h às 20h (segunda a sexta) e 9h às 13h (sábados). Vai lá: Av. Angélica, 1900, Higienópolis. Mais informações Divulgação Diversidade no MASP Encerrando a programação anual, o MASP recebe o coletivo internacional Histórias LGBTQIA+, com mais de 150 obras e centenas de documentos sobre o tema. A mostra ocupa três espaços, exibindo trabalhos de diversos períodos e correntes artísticas. O museu funciona das 10h às 20h (terça-feira) e das 10h às 18h (quarta a domingo). Ingressos a partir de R$ 35, com gratuidade às terças. Vai lá: Av. Paulista, 1578, Bela Vista. Mais informações Divulgação Jazz natalino O Bar Caju, localizado dentro do JW Marriott Hotel São Paulo e ponto de encontro dos que apreciam o estilo musical, encerra a série de shows "Caju Jazz Nights" no sábado (22), com participação da cantoautora Viviane Pitaya. A sessão explora a tradição do jazz brasileiro, sob curadoria da Jazz Mansion. Entrada gratuita e não é necessário fazer reserva. O show começa às 20h30. Vai lá: Av. das Nações Unidas, 14.401, Chácara Santo Antônio. Mais informações Divulgação Música corporal O grupo Barbatuques realiza neste fim de semana o 2º Festival de Música Corporal, reunindo artistas e grupos que exploram a percussão corporal, no Teatro Bravos. Ainda há ingressos (a partir de R$ 20) para o show com os anfitriões, Stênio Mendes, Orquestra do Corpo e Kundengo - sábado (21), às 20h. No domingo (22), tem o Encontrão, às 10h, com entrada gratuita, reunindo um coletivo musical regido por Barbatuques e Música do Círculo. Vai lá: R. Coropé, 88, Pinheiros. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação Bita em clima de Natal Sábado (22) tem "Show do Bita: Crescer e Aprender - Especial de Natal" no Teatro Bradesco. Apresentando figurino e cenografia com temática natalina, o musical traz uma roupagem mais mágica. O repertório das canções ganha reforço com a música "Natal do Bita". Às 14h e ingressos a partir de R$ 20 - crianças até 2 anos, no colo dos pais, não pagam. Vai lá: R. Palestra Itália, 500, Perdizes (3º piso do Bourbon Shopping). Mais informações Divulgação Shows da Galinha Pintadinha A galinha mais querida da turma mirim faz três shows natalinos no fim de semana. Sexta (20), o musical é no Teatro Mooca, às 15h e às 18h (ingressos a partir de R$ 45). Sábado (21) e domingo (22) é a vez do Teatro Sabesp Frei Caneca receber o espetáculo, às 15h (ingressos a partir de 40). Vai lá: Teatro Moóca - R. Capitão Pacheco e Chaves, 313, Vila Prudente (piso do L2 Mooca Plaza Shopping); Teatro Sabesp Frei Caneca - R. Frei Caneca, 569, Consolação (7º piso do Shopping Frei Caneca) Mais informações Publicidade Divulgação Assinantes de conteúdo exclusivo UOL agora contam com mais um benefício: navegação sem anúncios no aplicativo UOL. Se você já é assinante, baixe ou atualize o app e faça login para navegar por textos e vídeos sem interrupções. Além da navegação sem anúncios no app, assinante UOL tem acesso ilimitado aos colunistas, reportagens de UOL Prime, TAB e outros conteúdos exclusivos — e pode comentar em todos eles. Também ganha R$ 20 por mês para usar em cinema na Ingresso.com, descontos em teatro e festivais de música, entre outras vantagens do Clube UOL. AO AR LIVRE Divulgação Bate e volta A partir de sexta (20), o Parque Maeda abre sua temporada anual de lichias. No passeio, é possível colher e degustar lichias direto no pé, num momento de conexão com a natureza. Todos os dias, das 10h às 16h. Custa R$ 45 por pessoa, mais entrada avulsa (R$ 30) ou day use (R$ 100 para crianças de 5 a 10 anos e R$ 160, adultos). Vai lá: Rodovia Deputado Archimedes Lammoglia, Km 18, Itu (SP). Mais informações Divulgação Diversão estendida O "Família no Parque", no Villa-Lobos, está em clima de férias, com horário ampliado neste fim de semana, das 11h às 22h. Com o maior tobogã inflável da América (15m de altura), tem também tirolesa, bungee trampolim, futebol de salão, entre outros, com opções até para adultos. O acesso é gratuito e os brinquedos pagos custam a partir de R$ 10. Vai lá: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações CINEMA Divulgação Mufasa Trinta anos depois do clássico original, estreia nas telonas o live-action "Mufasa: O Rei Leão", que apresenta a história dos irmãos Mufasa e Scar muito antes de Simba existir. Rafiki, Timão e Pumba contam a lenda de Mufasa à Kiara, filha de Simba e Nala, numa história com flashbacks e a promessa de emoção para os fãs de todas as idades. Ingressos Divulgação Queer O drama romântico que traz Daniel Craig e Drew Starkey como protagonistas se passa na década de 50. William Lee é um expatriado americano solitário na Cidade do México. Tudo muda quando ele conhece Eugene Allerton, também expatriado e ex-soldado, recém-chegado, fazendo Lee entender que pode manter uma conexão íntima com alguém. Ingressos Compartilhar essa edição